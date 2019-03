Alexandru Mitriță a „vrăjit” pe toată lumea de la New York City: „E uimitor ce face puștiul cu mingea, suporterii o să-l iubească”

23:00

CS U Craiova s-a impus în deplasarea de pe terenul lui Sepsi Sf. Gheorghe, scor 1-0. Italianul Devis Mangia e satisfăcut de prestația elevilor săi. „Sunt foarte mulțumit. Băieții au interpretat foarte bine jocul, au respectat întocmai partitura tactică. Am marcat, am avut foarte multe ocazii, nu am închis jocul nicio secundă. Le-am spus chiar înaintea meciului că vreau o pauză competițională liniștită. A fost bine, m-au ascultat. ...