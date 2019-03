Misterioasele drumuri în România ale teroristului care a ucis 49 de musulmani. Turcii verifică dacă a plănuit uciderea lui Erdogan

21:30

Comisarul european, Corina Crețu, a transmis că s-a simțit ușurată atunci când a părăsit partidul lui Liviu Dragnea, PSD, chiar dacă atacurile s-au înmulțit. "Când am văzut cum au evoluat lucrurile şi că, în ciuda a ceea ce eu şi oamenii mei am făcut la Bruxelles pentru a ajuta România nu am primit decât atacuri, mi-am zis "ce rost are?", a afirmat Creţu.