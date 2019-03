Slovacii se prezintă sâmbătă la vot pentru a-şi alege noul preşedinte

23:40

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat vineri seara, la Digi 24, că a înţeles nemulţumirea celor care au protestat din cauza lipsei autostrăzilor şi de aceea accelerează proiectele, dar şi compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere şi antreprenorii ar trebui să înţeleagă că răbdarea oamenilor a ajuns la limită."Am înţeles pe deplin nemulţumirea oamenilor, tocmai din acest motiv am şi accelerat şi accelerez foarte mult proiectele din punct de vedere al elaborării, implementarea lor, evaluarea licitaţii pe care le avem în curs. Toate aceste lucruri au venit să ne capaciteze şi mai mult şi să ne facă să înţelegem că şi cei din CNAIR şi antreprenorii trebuie să înţeleagă că răbdarea oamenilor a ajuns la o limită (...) Noi am înţeles, vorbesc de autorităţi, partea din Ministerul Transporturilor, am înţeles foarte bine mesajul. Nu era nevoie poate să fie o campanie atât de amplă. Eu încă din primul mandat de ministru am înţeles care sunt priorităţile ministerului şi ce vor românii. Şi eu sunt participant la trafic. Şi eu îmi doresc să avem autostrăzi şi tocmai de acesta, în primul mandat m-am concentrat foarte mult să elaborez proiecte noi de infrastructură şi acum, încă de la preluarea mandatului, am spus că voi sta pe şantiere în permanenţă", a spus Cuc.El a reiterat că vineri, la ora 15:00, când se desfăşura protestul de 15 minute, era pe şantier şi se uita "cum munceşte un antreprenor român"."Eu ştiu că azi la 15:00 eram pe şantier şi mă uitam cum munceşte un antreprenor român. În ultimele două săptămâni de când am preluat mandatul am fost numai pe şantiere şi am văzut cum muncesc antreprenorii români. Ironia sorţii: şi dacă avem anumite firme, nişte consorţii mai mari, lucrează tot cu antreprenori români şi mă uit cât de dedicaţi au fost şi au muncit şi nu au protestat în momentul în care România nu a avut buget şi au lucrat în continuare. Şi ei puteau să spună: nu mai lucrăm până nu se aprobă bugetul naţional", a afirmat ministrul Transporturilor.Reprezentanţi ai administraţiilor şi instituţiilor locale, oameni de afaceri, angajaţi din firme, dar şi şoferi aflaţi în trafic au susţinut vineri campania "România vrea autostrăzi #şîeu" şi şi-au oprit activitatea ori şi-au oprit maşinile în trafic timp de 15 minute începând cu ora 15,00."România vrea autostrăzi #şîeu" este o campanie iniţiată de omul de afaceri sucevean Ştefan Mandachi, cel care a construit un metru de autostradă la Suceava, într-o singură zi. Ulterior, omul de afaceri a anunţat că, pe 15 martie, începând cu ora 15,00, va întrerupe activitatea timp de 15 minute în întregul lanţ de restaurante pe care îl deţine, în semn de protest faţă de lipsa autostrăzilor din Moldova şi din întreaga ţară. Totodată, el i-a provocat şi pe alţi oameni de afaceri din ţară să-i urmeze exemplul.Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, referindu-se la campania iniţiată de Ştefan Mandachi, că acesta a cheltuit 100.000 de euro pentru "acest circ", afirmând că în Parlament a fost adoptată legea privind Autostrada Târgu Mureş - Iaşi."S-au adunat miliarde de euro în anii ăştia care au fugit din România, ca să ţipe unii acum că nu se fac autostrăzi şi nişte şmecheri care, vezi Doamne, fac ei un metru de autostradă. La ora 12:30 au început lucrările pentru primii kilometri de autostradă în Moldova, adică reali. Ei fac circ. Noi facem autostrăzi, ei ţipă, noi dezvoltăm România. (...) Acel om de afaceri (n.r. - Ştefan Mandachi), care am înţeles că a cheltuit 100.000 de euro pentru acest circ, dacă tot avea banii ăştia, putea să-i dea la o casă de copii sau să-i doneze undeva. A zis: 'Plec să văd dacă s-au început lucrările pe autostradă în Moldova'. Şi a plecat spre Bucureşti. Numai că legea aprobată în Parlament este Autostrada Târgu Mureş - Iaşi. Ce căuta spre Bucureşti? Totul este circ", a afirmat Dragnea.AGERPRES/(AS-editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Alexandru Cojocaru)