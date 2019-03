Bodo de la Proconsul a spus adevărul despre cei doi băieți pe care i-a adoptat. Ce a aflat când au ajuns acasă

18:50

Unul dintre cei mai cunoscuți producători, cântăreți și DJ de peste Ocean, Big Ali, vine sâmbătă, 16 martie, în România, pentru un mega concert în Club BOA. Cunoscut pentru cerințele sale extrem de ridicate atunci când onorează un eveniment, rapperul nu se dezminte nici de această dată. Acesta a solicitat organizatorilor următoarele: transport de la aeroport cu […] The post Pretențiile fabuloase ale rapperului Big Ali pentru concertul din BOA appeared first on Cancan.ro.