Un fenomen PERICULOS: armata de postaci a PSD

09:30

Sebastian Ghiță a lansat vineri seară un atac dur la adresa Laurei Codruța Kovesi, pe care o consideră vinovată pentru lipsa autostrăzilor din România. Mai mult de atât, fostul deputat, aflat în Serbia, spune că protestul #sîeu este opera unor profesioniști. Iată postarea lui Sebastian Ghiță:”Autostrazi, nu filme !Campania aceasta cu tanarul antreprenor care a facut metrul de autostrada este o noua pacaleala tip Godina. O mare bula de PR.In loc sa construiasca autostrazi unii se tin de livrat filme cu autostrazi. Romanii sunt satui de filme si promisiuni . Au nevoie de asfalt.Cum ne dam seama ca e o pacaleala chestia de la Suceava ?Uitati-va la calitatea filmarilor. Nici la Hollywood nu au camere cu asa tehnologie precum a folosit tanarul antreprenor cu shaormerii.Intrebati-l cine i-a fimat clipul si cine l-a montat !!!???Cine i-a facut campania de PR ?Este evident ca e vorba de o lucratura profesionista a...#NuStiuCui !!!De ce nu avem autostrazi ?Grupul Infractional Organizat condus de Kovesi a distrus sistematic in ultimii 10 ani toate firmele romanesti de constructii.Inginerii si muncitorii lucreaza acum in strainatate.De ce ?Pentru a face loc doar firmelor straine care sa ne aduca mai mult jaf si mai multa coruptie.Astazi banii romanilor pentru autostrazi sunt folositi de italieni pentru a-si scapa firmele mama din Italia de faliment.Francezii contesta toate licitatiile si masluiesc procesele .Austriecii fac intelegeri cu procurorii DNA si dau in continuare spagi ministrilor.Si mai am exemple.Ce pot face romanii ?O Unitatete la nivelul Ministerului Transporturilor care sa verifice felul in care strainii contracteaza lucrari de miliarde pe an in timp ce ei nu pot gestiona decat lucrari de sub 100 milioane.Sprijin direct pentru firmele romanesti pentru a putea merge la licitatii si pentru a creste concurenta pe piata.Contractarea de urgenta a unui Proiect Tehnic pentru autostrada Comarnic - BRASOV.Decontarea accelerata a materialelor folosite la construirea autostrazilor si cailor ferate pentru cresterea vitezei de executie.Conditii acceptabile in caietele de sarcini care sa permita si firmelor romanesti sa mearga la licitatii.Schimbarea legislatiei astfel incat blocarea licitatiilor in instante sa nu mai fie permisa.Emiterea de urgenta de Certificate Constatatoare Negative care sa blocheze alocarea de licitatii firmelor care n-au executat corespunzator autostrazi pana acum.Nu se mai dau noi contracte celor care n-au executat lucrarile conform calitatii si termenelor asumate.Ar fi simplu daca am dori cu adevarat sa facem autostrazi !!!Dar ... noi preferam filmele cu shaorme in trening ... si ni se pare ca facem treaba !”