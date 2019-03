O româncă stabilită în SUA i-a șocat pe polițiști. Cerșea în plină stradă, deși… Situație incredibilă!

22:40

Adriana Geamănu a surprins la ultima ediție a show-ului "Românii au talent". Tânăra a fost prezentă la concursuri din Europa și America. A obținut locul 2, în urmă cu trei săptămâni, la o competiție organizată chiar de Arnold Schwarzenegger. „Aș putea să trag un TIR de 7 tone. Pot trage orice după mine orice. Chiar […]