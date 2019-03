The Rolling Stones va lansa o nouă compilaţie cu marile ei hituri pe 19 aprilie

Trupa britanică The Rolling Stones va lansa un nou album "best of" pe 19 aprilie, care va cuprinde atât o parte dintre hiturile lor, cât şi piese interpretate live, relatează contactmusic.com.

