IOHANNIS, către popularii europeni: ”PSD a îmbrăcat haina falsului patriotism”

Analiza lui Orășanu cuprinde șase puncte în care arată că ideea construirii unei autostrăzi până la Suceva, așa cum o cer protestatarii #șîeu, va întârzia să fie pusă în aplicare. Orășanu a fost Director Executiv al Institutului de Studii Populare, Kokkalis Fellow la Harvard University – John F. Kennedy School of Government (2012), Consultant local pentru Banca Mondiala (2010), director de cabinet al Presedintelui Consililul Concurentei (2009), absolvent al cursului Financial Programming and Policies – Fondul Monetar International (2009), Consilier de Stat al Primului Ministru pe probleme economice (2005 si 2007-2009) si Presedinte AVAS (2006). Iată postarea sa:”SUCEAVA NU AVEA PREA CURAND AUTOSTRADA. OBISNUITI-VA CU IDEEA!Am vazut delirul tasnind in suvoaie de cascada, acoperind incet incet toate straturile active din societate. Am vazut aprobarea de la cel mai inalt nivel si pana la cel mai de jos - fara vreo voce critica (ca reactia teleormaneana la misto a unui anume presedinte de partid nu o pun la socoteala). Hai sa o luam pe rand :1. Cea mai apropiata autostrada este la 440 de km de Suceava dlui Mandachi, deci si daca se apuca cineva de maine vorbim de aproximativ 800 de km de autostrada terminate in cei 30 de ani scursi de la Revolutie, cati ani ar lua sa se ajunga la Suceava?2. Cine are in vedere proasta noastra capacitate de a face drumuri ar trebui sa militeze prioritar pentru finalizarea Coridorului IV European - problema nu este ca nu avem autostrada la Suceava, problema este ca nu avem autostrada la Lugoj- Deva! Adica mai precis problema este ca vii pe autostrada de la Lisabona si calatoresti pana in granita maghiara iar apoi te lovesti de "infrastructura din Romania". Nu putem lega de Europa in acelasi timp pe toata lumea, in mod logic ideea de baza ar fi sa legam prioritar vestul tarii de infrastructura europeana, pe urma cat de rapid pe toti ceilalti, dar noi poate vrem sa legam Gilau de Campia Turzii, aceste doua metropole de larga respiratie europeana si mondiala.3. Legaturile noastre comerciale, umane, valorile care ar trebui sa ne anime ca membrii in Uniunea Europeana ar trebui sa ne arate ca trebuie sa construim drumuri si punti de legatura catre Europa, nicidecum prioritar catre Ucraina sau mai departe zona de Est - Rusia!4. Bugetul pe care il putem aloca autostrazilor, drumurilor judetene, etc. a variat intre 1-3 miliarde de euro, in fiecare an - nu vb de "angajamente bugetare" , nu vb despre autostrazi suspendate sau pe hartie, ci de executia bugetara. Este limpede ca trebuie, cu prioritate, terminat Coridorul IV.5. Tot legat de Coridorul IV dar si de autostrada catre Moldova, in 100 de ani de existenta a statului national nu am reusit sa sfredelim muntii si sa legam provinciile istorice. Transfagarasanul cum bine se stie este bun de filmat de Top Gear dar inchis mai multe luni din an. Ca atare mi-ar fi fost mai simpatic dl Mandachi daca ar fi demonstrat pe undeva intre Pitesti si Sibiu posibilitatile de constructie.6. 4.500 de euro investiti in marketing nu aduc genul de publicitate pe care omul asta l-a obtinut gratis - inclusiv cu prezente in BBC, Bloomberg, etc.. Ceea ce inseamna ca este un bun om de afaceri, nu inseamna ca pus de maine la CNAIR ar schimba cu o iota modalitatea in care lucrurile decurg in Romania in momentul de fata.P.S. NU SE CONSTRUIESC AUTOSTRAZI CU HASH TAGS! ALTFEL AVEAM DEJA MAI MULTE AUTOSTRAZI DECAT CHINA.”