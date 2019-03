Bianca Drăgușanu l-a primit înapoi în brațele ei învinețite! Câți euro l-a costat împăcarea pe Alex Bodi

09:30

Tragedie de nedescris în România. Destinul este nemilos, iar o familie din Argeș trece printr-o dramă cumplită. IPJ Argeş a fost sesizată cu privire la faptul că un tânăr de 17 ani pe nume Sergiu G. a fost găsit spânzurat în cartierul piteştean Găvana, zona Bere. Adolescentul, informează ziarularges.ro, ar fi intrat în depresie în urma unei decepții pe