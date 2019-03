Dueluri de vis în sferturile de finală ale Champions League și Europa League!

11:30

O româncă stabilită în SUA a fost prinsă la cerșit, în condițiile în care avea asupra sa accesorii ce valorau sute de dolari. Femeia a fost pozată în timp ce solicita bani, deși deținea o geantă de 500 de dolari, bijuterii și chiar un telefon mobil, ultima fiță. În vârsta de 34 de ani, românca […] The post O româncă stabilită în SUA i-a șocat pe polițiști. Cerșea în plină stradă, deși… Situație incredibilă! appeared first on Cancan.ro.