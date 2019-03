Venezuela: Guaido începe un turneu prin ţară, promiţând că acesta îl va 'conduce până la preşedinţie'

15:50

Social-democraţii când vorbesc despre patriotism vorbesc din suflet, a declarat sâmbătă preşedintele PSD, Liviu Dragnea, în replică la acuzaţiile de "ipocrizie şi fals patriotism" lansate de şeful statului, Klaus Iohannis, la adresa Partidului Social Democrat."Pentru Iohannis am o singură replică: să nu se mai înece când vorbeşte despre România, asta aş vrea. Iohannis nu poate critica pe nimeni, este ultimul care poate critica pe cineva pentru patriotism. Noi, când vorbim de patriotism, vorbim din suflet. Sigur că ne atacă mulţi, sigur că ne vor ataca mulţi, dar este ţara noastră, pe care o iubim, pe care vrem să o apărăm, care vrem să fie o ţară care să aibă respect din partea tuturor, aşa cum şi noi arătăm respect. O ţară în care vrem ca copiii noştri să aibă drepturi egale cu copiii din UE, în care vrem ca firmele cu capital românesc să fie tratate egal, aşa cum şi noi tratăm cu respect toate companiile străine care vin în România. Vrem ca pensionarii din România să aibă pensii decente, să nu mai aibă grija zilei de mâine (...) - am crescut şi vom creşte pensiile în continuare, în pofida minciunilor lui Iohannis şi ale celorlalţi de lângă el. Salariile din România trebuie să fie mai mari, au început să crească şi le vom susţine creşterea. (...) Nu avem dreptul să stăm de-o parte şi nu vom sta de-o parte deloc. Pentru Sănătate să alocăm mai mulţi bani, cum am alocat în acest an, peste 7 miliarde de lei pentru programe de sănătate, pentru viaţa românilor, pentru Educaţie, vom continua programele în acest sens, pentru investiţii", a afirmat Liviu Dragnea, la finalul Conferinţei extraordinare de alegeri a Organizaţiei PSD Ilfov, întrebat cum comentează declaraţiile şefului statului care îl acuză de "ipocrizie şi fals patriotism".Liderul social-democraţilor a subliniat că, dacă nu ar fi fost blocajele permanente ale lui Iohannis şi ale Opoziţiei, poate "în România ar fi fost şi mai bine decât am reuşit noi în aceşti doi ani"."Miza este uriaşă. Noi nu avem mize pentru familii politice europene, nu avem mize să dăm bine la alţii, nu avem mize să ne punem bine cu unii şi cu alţii. Miza noastră este România", a subliniat Liviu Dragnea.Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, sâmbătă, că Partidul Social Democrat a îmbrăcat "haina falsului patriotism, al naţionalismului de faţadă" şi foloseşte retorica antieuropeană pentru a câştiga capital electoral."Observăm că unele partide politice de la noi, şi mă refer în primul rând la PSD, au îmbrăcat haina falsului patriotism, al naţionalismului de faţadă şi, folosindu-se de o retorică antieuropeană, încearcă să câştige capital electoral inducând oamenilor teama şi lipsa de încredere în proiectul şi valorile Uniunii. Este modul pesedist cinic şi iresponsabil de a face politică. Dovada maximei ipocrizii este să negi chiar principiile pe baza cărora a fost întemeiată Uniunea Europeană, să ataci instituţiile europene care îţi critică derapajele antidemocratice şi, în acelaşi timp, să ceri votul oamenilor pentru a trimite reprezentanţii partidului tău să facă parte tocmai din aceste instituţii. A fi bun român şi patriot nu înseamnă să fii în antiteză cu Bruxellesul. Dimpotrivă, România este Europa şi Europa este România! România noastră, România europeană înseamnă bunăstare, prosperitate, justiţie independentă şi stat de drept", a afirmat Iohannis, la Summitul liderilor locali şi regionali ai Partidului Popular European, care are loc la Bucureşti. AGERPRES/(A - autor: Daniel Florea, editor: Andreea Rotaru, editor online: Anda Badea)