Bianca Drăgușanu, primele declarații despre împăcarea cu iubitul bătăuș, Alex Bodi

12:30

Alin Minteuan, antrenorul principal al formației CFR Cluj, a ținut – în perspectiva duelului pe care elevii săi îl vor susține în această seară la Ovidiu, cu Viitorul Constanța – să-și laude elevii pentru cele patru victorii obținute sub comanda sa. Alin Minteuan a declarat că merge la Ovidiu cu gândul doar la victorie, pentru […] The post Minteaun, tupeu maxim înaintea meciului cu Viitorul: „Mergem să câștigăm acest meci!” appeared first on Cancan.ro.