Fotbal: George Ţucudean, accidentat, a fost înlocuit cu Andrei Ivan în lotul primei reprezentative a României

Un fost militar american arestat în vara lui 2018 în Iran a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru insultarea ghidului suprem iranian şi postarea de fotografii personale pe internet, a comunicat sâmbătă avocatul său, citat de AFP.Americanul Michael R. White, 46 de ani, a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru insultarea ayatollahului Ali Khamenei, şi la 10 ani de detenţie pentru difuzarea de fotografii personale pe reţelele sociale, a precizat avocatul Mark Zaid, cu biroul la Washington, confirmând o informaţie publicată de New York Times.Potrivit avocatului, se pare că aceste două pedepse se cumulează.'Rămânem foarte îngrijoraţi pentru sănătatea sa, pentru că el are antecedente medicale, dar am fost informaţi că deocamdată pare să fie în stare bună', a explicat Zaid pentru AFP.El a precizat că familia lui White fusese avertizată de Departamentul de Stat, care deţinea informaţiile de la diplomaţi elveţieni.Elveţia reprezintă interesele americane în Iran de când Washingtonul şi Teheranul au rupt relaţiile diplomatice, în 1980.Procurorul din Mashhad (nord-est), oraş sfânt al islamului şiit, unde Michael White a fost judecat, a anunţat luni că a fost pronunţat un verdict, dar că detaliile nu erau cunoscute. El a precizat doar că unele capete de acuzare se refereau la securitate.White, un fost militar originar din California, a fost arestat în iulie 2018 în Iran, unde se afla în vizită la prietena sa, a declarat mama americanului pentru New York Times, precizând că fiul său a mai călătorit 'de cinci sau şase ori' în Iran de când are această relaţie.Cel puţin alţi trei cetăţeni americani, dintre care doi de origine iraniană, sunt ţinuţi în detenţie de autorităţile Republicii Islamice.Relaţii dintre SUA şi Iran s-au deteriorat în mod brutal în 2018, când preşedintele american Donald Trump a anunţat retragerea unilaterală a Statelor Unite din acordul internaţional referitor la programul nuclear iranian, urmată de restabilirea sancţiunilor împotriva Teheranului.AGERPRES/(AS - autor: Irina Cristea, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: The New York Times