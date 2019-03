Bianca Drăgușanu e însărcinată?! A postat poza cu burtica de gravidă și a făcut o mărturisire surprinzătoare

12:30

Nicuşor Bancu, căpitanul formației Universitatea Craiova a declarat că victoria pe care oltenii au obținut-o la Sf. Gheorghe cu Sepsi, scor 1-0, s-a datorat 100% felului în care Devis Mangia a pregătit partida. „Mister a gândit foarte bine meciul cu acest sistem. Noi cu trei fundaşi centrali le-am respins tot pentru că ei au încercat […]