TMZ: Fiica lui Michael Jackson a încercat să se sinucidă! Reacția lui Paris Jackson pe Twitter: „Mincinoșilor”

17:50

Sânziana Buruiană își alăptează încă fiica, deși aceasta are trei ani și trei luni. Vedeta a făcut declarații în acest sens. Sânziana Buruiană este căsătorită, din octombrie 2015, cu Nicolae Zuluf. Cei doi au o fetiță, Izabela. Micuța a venit pe lume în anul 2016. deși are trei ani și trei luni, Izabela este încă alăptată […] Post-ul Ce spune Sânziana Buruiană despre faptul că-și alăptează fetița la trei ani. „Niciodată nu am încercat să opresc asta” | FOTO apare prima dată în Libertatea.ro.