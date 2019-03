DOCUMENTAR: Un secol de la naşterea interpretului şi actorului american Nat King Cole

Nat King Cole a fost primul interpret afro-american care a găzduit un show de televiziune în SUA, în 1956, şi a rămas cunoscut pentru vocea sa extraordinară şi pentru single-urile de neuitat ''Unforgettable'', ''The Christmas Song'', ''Mona Lisa'' şi ''Nature Boy'', conform www.biography.com.S-a impus ca un proeminent interpret de jazz la pian, însă mare parte din succesul său muzical s-a datorat vocii sale de bariton. A devenit foarte cunoscut din momentul prezentării show-ului de televiziune în 1956 şi şi-a menţinut popularitatea până la momentul dispariţiei sale în 1965.Nat King Cole s-a născut la 17 martie 1919, în Montgomery, statul Alabama. A început să cânte la pian, în jurul vârstei de patru ani, cu ajutorul mamei sale, care era responsabilă cu organizarea unui cor de biserică. Fiu al unui pastor baptist, tânărul Cole a început să cânte muzică religioasă.Ear Hines, unul dintre liderii jazz-ului modern, a reprezentat sursa de inspiraţie pentru Nat King Cole. La vârsta de 15 ani, Cole a renunţat la şcoală pentru a deveni un interpret de jazz la pian cu normă întreagă. Şi-a unit demersurile cu fratele său Eddie pentru o vreme, iar primele înregistrări le-au realizat în 1936.Un an mai târziu, a început să activeze în trupa King Cole Trio, care a intrat în topuri, în 1943, cu piesa ''That Ain't Right'', scrisă de Cole. "Straighten Up and Fly Right" a fost alt hit care a intrat în topuri în 1944. Trioul a continuat să urce în topuri cu alte melodii precum "The Christmas Song" şi "(I Love You) For Sentimental Reasons".În anii '50 ai secolului trecut, Nat King Cole a mizat pe cariera solo, multe dintre melodiile sale devenind hituri, printre care ''Nature Boy'', ''Mona Lisa'', ''Too Young'' şi ''Unforgettable''. În studio a colaborat cu unii dintre cei mai apreciaţi interpreţi ai vremii, Louis Armstrong şi Ella Fitzgerald, sau cu unul dintre cei mai apreciaţi organizatori precum Nelson Riddle. A fost prieten cu staruri mari ale vremii, precum Frank Sinatra.În calitate de interpret afro-american, Cole s-a luptat să îşi găsească locul în cadrul Mişcării pentru drepturile civile. S-a confruntat cu rasismul când a concertat în anumite localităţi din sudul Statelor Unite ale Americii.Cariera sa a cunoscut din nou o pantă ascendentă în anii '60. În 1962, hitul ''Rambin Rose'' a urcat pe locul doi în topurile pop, iar în primăvara anului următor fanii săi s-au putut delecta cu melodia "Those Lazy-Hazy-Crazy Days of Summer". În 1964, a fost inclus pentru ultima dată în cariera sa în topurile muzicale. Două balade "I Don't Want to Hurt Anymore" şi "I Don't Want to See Tomorrow" au purtat semnătura stilului său.A făcut carieră în televiziune în 1956, când a devenit primul interpret afro-american care a fost gazda unei emisiuni de televiziune, intitulată The Nat King Cole Show. În cadrul emisiunii, au fost invitaţi mulţi dintre cei mai buni interpreţi ai momentului, printre care Count Basie, Peggy Lee, Sammy Davis Jr. şi Tony Bennett. Emisiunea a fost difuzată doar până în decembrie 1957. A continuat totuşi să fie o apariţie constantă în televiziune, în programe populare precum ''The Ed Sullivan Show'' şi ''The Gary Moore Show''.Pe marele ecran, Cole a început cu apariţii în roluri mici în anii '40. Roluri mai importante a avut începând cu anii '50, când a apărut în drama ''Istanbul'' (1957). În acelaşi an a apărut în drama ''China Gate'' alături de Gene Barry şi Angie Dickinson. Un rol important pentru cariera sa a fost cel din pelicula ''St. Louis Blues'', în care a jucat alături de Eartha Kitt şi Cab Calloway. Ultima sa apariţie într-un film a fost alături de Jane Fonda şi Lee Marvin în western-ul ''Cat Ballou'' (1965).În 1964, a fost diagnosticat cu cancer la plămâni. Nat King Cole a murit la 15 februarie 1965, în Santa Monica, California. Muzica sa a rămas moştenire pentru cei care îndrăgesc melodiile specifice sărbătorilor de iarnă, între care se află hitul ''The Christmas Song''. AGERPRES/(Documentare - Liviu Tatu, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: www.imdb.com

