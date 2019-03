Atacuri în Noua Zeelandă: Premierul Jacinda Ardern doreşte răspunsuri de la reţelele de socializare online

08:10

Actorul american Patrick Duffy s-a născut pe 17 martie 1949 în Townsend, Maryland, având şi o soră mai mică Marie Duffy. A copilărit în Seattle până la 12 ani. Părinţii săi, Terrence şi Marie Duffy au fost asasinaţi în incinta barului pe care îl deţineau în Montana, în timpul unui jaf, în 1986, chiar în perioada filmărilor la serialul "Dallas".Patrick Duffy şi-a dorit să ajungă atlet profesionist. În timp ce a urmat cursurile liceale, s-a numărat printre cei 12 selectaţi din 1.200 de candidaţi pentru un program special de dramă "Proffesional Actors Training Program" iniţiat de Universitatea din Washington la liceul din Seattle. El a absolvit Cascade High School din Everett, Washington în 1967 şi a urmat, apoi, actoria la Universitatea din Washington.A predat lecţii de mimică. Între timp a cunoscut-o pe soţia sa, Carlyn, care l-a determinat să adere la budism, religie pe care a practicat-o 30 de ani. În 1974, s-au căsătorit într-un templu budist, apoi s-au mutat la New York şi Patrick a apărut pe Broadway în piesa "Natural Affection". La începutul carierei de actor a lucrat, pentru a se întreţine, ca tâmplar şi curier, potrivit www.imdb.com/.A debutat în 1974, cu un rol în filmul de televiziune "The Stranger Who Looks Like Me". În acelaşi an a interpretat personajul Jim din filmul TV "Hurricane". În 1975, s-a mutat la San Diego împreună cu familia. A participat la "San Diego Shakespeare Festival" şi s-a reîntors, apoi în Los Angeles, unde a apărut în roluri minore în filme de televiziune.În 1976, a primit rolul principal, Mark Harris, din serialul de televiziune "The Man From Atlantis", rol care l-a făcut cunoscut şi i-a deschis rampa de lansare spre alte roluri importante.În 1978, Duffy a primit rolul lui Bobby Ewing în prima serie a filmului serial de televiziune "Dallas". După o perioadă de filmare, Duffy şi-a exprimat dorinţa de a părăsi serialul, pentru proiecte mai importante. Astfel, personajul interpretat de el a fost omorât în seria din 1984-1985, dar a revenit în 1986, când îl regăsim pe Bobby Ewing făcând un duş, ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat, dispariţia fiind explicată prin imaginaţia soţie sale Pamela. Duffy a rămas în film până la anularea filmărilor în 1990, fiind chiar şi regizorul unor episoade. A jucat personajul Bobby Ewing în patru serii diferite: "Dallas" (1978), "Knots Landing" (1979), "Family Guy" (1999) şi "Dallas" (2012-2014). A apărut în 326 episoade din serialul "Dallas" (1978), fiind devansat doar de Larry Hagman, care a apărut în 357 de episoade, şi Ken Kercheval, care a apărut în 327.S-a bucurat de succes şi cu rolurile: colonelul Paul Tibbets din "Enola Gay: The Men, the Mission, the Atomic Bomb" (1980); Ralph Sutton în serialul TV, "The Love Boat" (1981); Dr. Brad Russell în filmul de televiziune "Cry for the Strangers" (1982).Pe marele ecran a debutat în anul 1984, interpretând rolul lui Harry Baranski din filmul "Vamping", regizat de Frederick King Keller. În 1998, a fost vocea personajului principal din filmul "Rusty: A Dog's Tale", în 2000 a apărut în filmul video "Perfect Game". Pe marele ecran a apărut din nou în 2009 în "He's Such a Girl", şi în 2010 în "You Again".A continuat să joace în filme de televiziune, precum "Unholy Matrimony" (1988), "Too Good to Be True" (1988), "Murder C.O.D." (1990), "Daddy" (1991), "ABC Sneak Peek with Step by Step" (1994), "Heart of Fire" (1997), "Don't Look Behind You" (1999), "Falling in Love with the Girl Next Door" (2006), "Love Takes Wing" (2009), "Healing Hands" (2010), "The Christmas Cure" (2017), "Christmas with a View" (2018).A primit rolul Frank Lambert în serialul TV "Step by Step" (1991-1998). A apărut episodic şi în alte seriale, printre cele mai recente, numărându-se "Dragoste şi putere" (2006-2011), "Welcome to Sweden" (2014-2015), "American Housewife" (2018) , "The Cool Kids" (2019), potrivit sursei citate.Împreună cu soţia sa, Carlyn a avut doi copii. În 2017 soţia sa a murit, fapt care l-a afectat profund pe artist. AGERPRES/(Documentare - Daniela Dumitrescu, editor: Horia Plugaru, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: Patrick Duffy/Facebook.com