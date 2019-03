Președintele Chinei, extravaganță rară. Ce își aduce cu el în Franța? Vrea sa se simtă „ca acasă"

00:15

In Japonia a fost studiata forma izotopului Magneziu-40, care are in nucleu un numar de neutroni mult mai mare decat cel al protonilor. Forma acestui nucleu, ce se situeaza aproape de asa-numita „drip-line” este ciudata – cercetatorii incearca sa descopere cum functionaza interactiunea nucleara prin studiul acestor tipuri de nuclee exotice..