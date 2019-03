Un aeroport din Noua Zeelandă a fost închis după o alertă cu bombă

08:10

Turneul prin țară al lui Dacian Cioloș a ajuns ieri și la Teleorman, județul unde PSD a adunat 62% din voturi, la alegerile locale din 2016. Liderului partidului PLUS a mers în Roșiorii de Vede, Teleorman, ca să strângă semnături pentru participarea la alegerile europarlamentare a Alianței din care face parte alături de USR. Reporterul Libertatea, Maria Andrieș, a […] Post-ul FOTO&VIDEO | Jurnalista Maria Andrieș l-a însoțit pe Dacian Cioloș în periplul său din Teleorman, județul lui Dragnea. Liderul Plus, schimb de replici cu simpatizanți PSD din Roșiorii de Vede: „Sunteți zero” / „Da, zero corupție” apare prima dată în Libertatea.ro.