Apel disperat pe Facebook: ”Fac apel la fărâma de umanitate care a mai rămas în fiecare…”

Marian Alecu, omul care a pus bazele renumitului lanț de fast-food McDonald's în România, precum și ale grupului City Grill, este un împătimit al mașinilor de epocă. După ce, în toamna anului trecut, omul de afaceri a făcut senzație pe străzile din Capitală cu un superb Mercedes 280 SE decapotabil, recent, "Tăticul McDonald's și City