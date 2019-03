Liderii Alianţei USR-PLUS: Susţinem ca alegerea primarilor să se facă în două tururi de scrutin; să votăm legea în Parlament

12:30

Principalele evenimente care vor avea loc în săptămâna 18 - 24 martie:*** Plenul Camerei Deputaţilor dezbate luni moţiunea simplă împotriva ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici.Intitulată "Lăcomia pesedistă subminează economia naţională", moţiunea a fost iniţiată de USR, PNL şi PMP.Votul final va fi dat miercuri, după cum a decis Biroul permanent al Camerei."Nu am uitat de OUG 114, ordonanţă care a dat foc economiei României şi este nevoie ca miniştrii responsabili să răspundă în Parlamentul României. Vrem să dăm un semnal angajaţilor şi întreprinderilor româneşti că Parlamentul României va încerca, cel puţin, să repare, dacă nu să abroge, această ordonanţă toxică pentru economia României. Aceasta trebuie lăsată în pace să producă valoare în societate, trebuie lăsată în pace să aducă investiţii şi să aducă locuri de muncă, nu să fie sugrumată de revelaţiile unor oameni care visează noaptea şi a doua zi spun că economia este inamicul numărul unu al României", a precizat, în plenul Camerei, la depunerea moţiunii, liderul deputaţilor USR Cristina Prună.*** Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al social-democraţilor, este citat pentru luni la Instanţa supremă care, pe 19 februarie, a admis cererea acestuia privind reaudierea sa în dosarul DGASPC Teleorman, în care are o condamnare în primă instanţă la 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare."Admite, în parte, cererile de administrare de probe formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, de inculpaţii Alesu Floarea, Dragnea Nicolae Liviu şi Şefu Olguţa. Încuviinţează administrarea probei testimoniale cu următorii martori: Dumitru Jenica - pentru Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie şi inculpaţii Alesu Floarea şi Şefu Olguţa; Oprescu Silvia şi Dumitrescu Mircea - pentru inculpatul Dragnea Nicolae Liviu; Neagu Valerica şi Lazăr Lucian pentru inculpata Şefu Olguţa. În baza art. 100 alin. 4 lit. b) Cpp respinge celelalte cereri de administrare de probe formulate de inculpaţii Dragnea Nicolae Liviu şi Şefu Olguţa. Dispune citarea martorilor pentru termenul din 18.03.2019. Dispune reaudierea inculpaţilor Dragnea Nicolae Liviu şi Şefu Olguţa şi le pune în vedere să se prezinte la termenul din 18.03.2019", se arată în decizia Instanţei supreme.Un complet de cinci judecători de la Instanţa supremă a reluat în februarie procesul DGASPC Teleorman. Din septembrie 2018, când a intrat în faza de apel, dosarul a fost amânat pe parcursul a cinci termene de judecată, în urma controverselor privind constituirea completurilor de cinci judecători de la ÎCCJ.Procesul se află în faza de apel după ce, pe 21 iunie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat pe Liviu Dragnea la 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu în dosarul DGASPC Teleorman, care viza angajarea fictivă a Adrianei Botorogeanu şi a Anisei Niculina Stoica.*** Elevii de liceu vor susţine în această săptămână simularea Bacalaureatului.Potrivit ordinului ministrului Educaţiei, simularea probelor scrise la examenul de Bacalaureat se organizează pentru elevii claselor terminale ale liceului - a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă, la care participă şi elevii claselor a XI-a şi a XII-a seral/ frecvenţă redusă - învăţământ de masă.Pe 18 martie elevii de liceu vor susţine proba scrisă la Limba şi literatura română, 19 martie - limba şi literatura maternă, 20 martie - proba obligatorie a profilului, 21 martie - proba la alegere a profilului şi specializării (se organizează numai pentru elevii clasei a XII-a). Rezultatele vor fi afişate pe 29 martie.Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a sunt: Limba şi literatura română, limba şi literatura maternă, Matematică şi Istorie. Disciplinele la care se organizează simulare de Bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a şi a XIII-a sunt: Limba şi literatura română, limba şi literatura maternă, Matematică, Istorie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Geografie, Logică, Argumentare şi comunicare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie.*** Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ar urma să pronunţe luni decizia definitivă în dosarul în care fostul deputat Cristian Rizea este acuzat de trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţarea declaraţiilor.Pe 4 martie, un procuror DNA a cerut magistraţilor de la ÎCCJ condamnarea lui Rizea la 7 ani de închisoare.Un complet de cinci judecători de la Instanţa supremă a terminat de judecat dosarul, aflat în faza de apel, în care fostul deputat Cristian Rizea a primit în primă instanţă o condamnare de 4 ani şi 8 luni de închisoare cu executare.La ultimul termen de judecată, un procuror de la DNA a solicitat majorarea pedepsei pentru Rizea, dar şi încetarea procesului în cazul celuilalt inculpat din acest dosar - Lucian Colţea -, care a decedat. Rizea nu a venit la proces, iar avocatul său a anunţat, la un termen anterior, că fostul deputat "se plimbă din loc în loc" în ţară şi străinătate pentru că nu mai are bani şi nici domiciliu stabil şi că s-ar afla în SUA.*** Profesionişti din domeniul cinematografiei şi audiovizualului, experţi, reprezentanţi ai instituţiilor publice naţionale şi europene se reunesc luni şi marţi la Bucureşti pentru a discuta despre reevaluarea modelelor de coproducţie cinematografică şi pentru a prezenta instrumentele financiare specifice pieţei internaţionale a filmului.Potrivit Ministerului Culturii, în cadrul conferinţei vor fi abordate aspecte ce ţin de intersecţia modelului consacrat al coproducţiilor cinematografice cu noile provocări tehnologice, complementaritatea cu programele de finanţare existente, precum şi impactul acestora în ceea ce priveşte promovarea identităţii culturale europene în interiorul Uniunii şi în acţiunile externe.Evenimentul este organizat de MCIN, prin Unitatea de Management a Proiectului, cu sprijinul Comisiei Europene, în contextul preşedinţiei României la Consiliul UE, şi se adresează profesioniştilor din industria cinematografică internaţională.*** A XIII-a ediţie a Galei Premiilor Gopo va avea loc marţi seara la Teatrul Naţional din Bucureşti.Filmul "Moromeţii 2", în regia lui Stere Gulea, a primit cele mai multe nominalizări - 14 - la Premiile Gopo 2019, fiind urmat de peliculele "Charleston" - cu 13 nominalizări, "Dragoste 1. Câine" - cu 11 şi "Pororoca" - 10.La categoria Cel mai bun film (lungmetraj) au intrat în cursa pentru trofeul Gopo "Charleston" (regia Andrei Creţulescu), "Dragoste 1. Câine" (regia Florin Şerban), "Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari" (regia Radu Jude), "Moromeţii 2" (regia Stere Gulea) şi "Pororoca" (regia Constantin Popescu).Pentru statueta care îl recompensează pe Cel mai bun regizor au primit nominalizări Andrei Creţulescu, Florin Şerban, Radu Jude, Stere Gulea şi Constantin Popescu.Silvana Mihai şi Florentina Năstase ("Câteva conversaţii despre o fată foarte înaltă"), Cosmina Stratan ("Dragoste 1. Câine"), Dorotheea Petre ("În pronunţare") şi Irina Velcescu ("Secretul fericirii") concurează pentru statueta acordată Celei mai bune actriţe într-un rol principal, iar la categoria Cel mai bun actor într-un rol principal au fost nominalizaţi Şerban Pavlu ("Charleston"), Valeriu Andriuţă ("Dragoste 1. Câine"), Horaţiu Mălăele ("Moromeţii 2"), Bogdan Dumitrache ("Pororoca") şi Vasile Pavel ("Soldaţii. Poveste din Ferentari").Actriţa Ileana Stana Ionescu va primi Premiul pentru întreaga carieră la această ediţie a Galei Premiilor Gopo.*** Votul la moţiunea simplă pe Justiţie va fi dat miercuri în şedinţa plenului Camerei Deputaţilor.Miercuri este programată şedinţa de vot final pe proiectele dezbătute şi pe moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei. De asemenea, la vot final se va afla şi moţiunea simplă pe Finanţe care va fi dezbătută în plenul Camerei de luni.Săptămâna trecută, şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor în care urma să fie votată moţiunea pe Justiţie a fost suspendată din lipsă de cvorum, după ce deputaţii PSD au decis să nu participe. Camera Deputaţilor nu a avut şedinţă de vot final în această săptămână, astfel că votul pe moţiunea simplă împotriva lui Tudorel Toader a fost amânat.*** Două funcţii de procuror-şef secţie în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie devin vacante începând de miercuri.În acest sens, Ministerul Justiţiei a anunţat declanşarea procedurii de selecţie pentru numirea procurorilor-şefi ai Secţiei de combatere a corupţiei, respectiv Secţiei judiciar penale din DNA.Noua procedură se desfăşoară în perioada 13 martie - 5 aprilie.Conform calendarului, candidaţii pot depune cereri de înscriere până la data de 28 martie inclusiv.Lista procurorilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la selecţie şi programarea interviurilor se vor afişa la sediul Ministerului Justiţiei şi pe site-ul instituţiei la data de 29 martie, urmând ca în perioada 3 - 4 aprilie candidaţii selectaţi să susţină interviurile cu ministrul Justiţiei.Rezultatele selecţiei vor fi anunţate public pe data de 5 aprilie.*** Lista candidaţilor PSD pentru alegerile europarlamentare din 26 mai ar urma să fie finalizată în această săptămână.La mijlocul lunii februarie, preşedintele social-democraţilor, Liviu Dragnea, anunţa că lista candidaţilor PSD va fi finalizată în perioada 15 - 20 martie."15 - 20 martie o să finalizăm lista", preciza Dragnea.*** Miercuri ar urma să se discute la Secţia pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii cele două rapoarte întocmite de Inspecţia Judiciară cu privire la săvârşirea unor abateri disciplinare de către fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi.Una dintre abaterile disciplinare se referă la manifestări care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului Justiţiei săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu. În cadrul unei şedinţe de lucru, fosta şefă a DNA ar fi avut astfel de manifestări, aşa cum rezultă din înregistrări audio apărute în spaţiul media la data de 18 iunie 2017, potrivit Inspecţiei Judiciare.De asemenea, Kovesi a folosit faţă de colegii procurori un ton superior şi agresiv, inadmisibil în raport cu standardele minimale de etică şi deontologie ale unui magistrat, de natură a genera în rândul opiniei publice un sentiment de indignare şi un dubiu legitim cu privire la respectarea principiilor supremaţiei Constituţiei şi a legilor, precum şi a imparţialităţii procurorilor, după cum susţinea Inspecţia Judiciară.Al doilea raport al Inspecţiei Judiciare susţinea că Laura Codruţa Kovesi a inserat într-un comunicat de presă pasaje din înregistrările discuţiilor purtate la sediul DNA Ploieşti, care constituiau probe într-un dosar care îi viza pe membrii familiei Cosma.*** Richard Clayderman, unul dintre cei mai îndrăgiţi pianişti ai tuturor timpurilor, revine în România cu un spectacol în premieră mondială.Evenimentul, care îi va aduce pe scena Sălii Palatului alături de Prince of Romance pe Dan Puric şi Ştefan Popa Popa's, împreună cu Orchestra Simfonică Bucureşti, va avea loc miercuri.Noua producţie va veni în faţa publicului cu elemente din toate cele şapte arte: arhitectură, sculptură, pictură, poezie, dans, film şi, bineînţeles, muzica.*** Joi, la Sala Palatului va avea loc concertul intitulat "Femeia", susţinut în premieră de Tudor Gheorghe.Concertul cu versuri selecţionate din cultura poetică autohtonă va aduce o odă inestimabilă femeilor, însă va constitui şi un instrument moralizator pentru bărbaţi, ce vor descoperi secretul iubirii femeii, după cum precizează organizatorii.Acompaniamentul va fi asigurat de Orchestra şi Corul Naţional Radio împreună cu orchestra Concertino din Chişinău, sub bagheta dirijorului Marius Hristescu.*** Preşedintele Klaus Iohannis va participa, joi şi vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, pe agenda reuniunii se află subiecte care se referă, în principal, la aspecte legate de ocupare, creştere şi competitivitate, combaterea schimbărilor climatice, relaţiile externe ale Uniunii Europene, dar şi la aspecte legate de combaterea dezinformării în contextul alegerilor pentru Parlamentul European din perioada 23 - 26 mai. De asemenea, liderii europeni vor discuta în format UE-27 despre procesul de retragere a Marii Britanii din UE.Liderii statelor membre UE vor face şi o evaluare a situaţiei economice actuale, iar discuţiile referitoare la Piaţa Unică se vor axa pe aspecte legate de domeniul digital, industrie şi comerţ, în contextul provocărilor globale, tehnologice şi de securitate.Preşedintele va participa, joi, la Bruxelles şi la Conferinţa anuală transatlantică organizată de Camera de Comerţ Americană din Uniunea Europeană (AmCham EU). Cu acest prilej, şeful statului va sublinia importanţa deosebită a cooperării transatlantice în promovarea libertăţii şi prosperităţii pe cele două continente, precizează Administraţia Prezidenţială.*** Cei cinci candidaţi la funcţia de procuror european din partea României, între care şi fostul şef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, susţin vineri, de la ora 8,00, interviul în faţa comisiei de selecţie prezidate de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.Potrivit unui anunţ publicat pe pagina de internet a MJ, pentru funcţia de procuror european din partea României şi-au depus candidatura: Daniel Constantin Horodniceanu, Cătălin Laurenţiu Borcoman, Marius Bogdan Bulancea, Laura Ecedi Stoisavlevici şi Elena Hach."Toţi candidaţii au fost selectaţi pentru susţinerea interviului în faţa comisiei de selecţie prezidate de ministrul Justiţiei, care va avea loc în data de 22 martie, începând cu ora 8,00, la sediul Ministerului Justiţiei din Bucureşti", se menţionează în anunţ.Selecţia candidaţilor din partea României pentru funcţia de procuror european a fost declanşată de MJ pe data de 22 februarie. Conform MJ, poate fi desemnată candidat în numele României pentru funcţia de procuror european persoana care este cetăţean român, cu domiciliul în România, este procuror sau judecător cu o vechime în funcţia de judecător sau procuror de minimum 15 ani, este procuror cu grad profesional de Parchet de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau judecător cu grad profesional de curte de apel, are experienţă practică relevantă în sistemul judiciar românesc, cunoaşte la un nivel tehnic avansat limba engleză sau franceză (cunoaşterea la nivel avansat a unei a doua limbi de circulaţie internaţională reprezintă un avantaj).În urma susţinerii interviului, comisia selectează trei candidaţi, care vor fi incluşi în lista cu trei candidaturi pe care ministrul Justiţiei o va înainta Consiliului Uniunii Europene.*** Vineri ar urma să fie comunicate rezultatele la simularea Evaluării Naţionale, care a avut loc în această săptămână şi la care au participat elevii de clasa a VIII-a şi, în premieră, elevii de clasa a VII-a.Conform Ministerului Educaţiei, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul Consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele obţinute la simulările naţionale pot fi trecute în catalog.Obiectivele acestei simulări sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenului pe care îl vor susţine la finalul ciclului gimnazial, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această etapă, precum şi optimizarea pregătirii în vederea obţinerii unor rezultate satisfăcătoare la probele din luna iunie, după cum a precizat MEN.*** Peste 700 de experţi în robotică din întreaga lume vor participa săptămâna viitoare, în perioada 20 - 22 martie, la Bucureşti la cea de a X-a ediţie a Forumului European al Roboticii, cel mai prestigios eveniment în acest domeniu din Europa, organizat sub înaltul patronaj al preşedintelui României şi sub patronajul preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene.Potrivit organizatorilor, în cadrul evenimentului vor fi organizate peste 50 de workshop-uri pe diverse teme legate de robotică sau domenii conexe roboticii, precum: roboţi inovativi pentru industria auto, roboţi în industria de agricultură, robotică şi Big Data, robotică şi A.I., etica în domeniul roboticii, securitate, etc. AGERPRES/(redactor: Andreea Rotaru, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea)