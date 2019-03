Genoa - Juventus, liveSCORE ACUM » Ionuț Radu, față în față cu Juventus

10:30

Alexandra are 27 ani și are propriul band muzical. Cu un repertoriu vast, cu energie și bună dispoziție, reușește să ajungă la inima publicului.Artista a făcut primii paşi spre o carieră muzicală când avea 16 ani. A intrat serios sub lumina reflectoarelor în urmă cu patru ani, atunci când a participat la Vocea României, ajungând până în semifinale. ...