Paul Ipate împlinește 34 de ani. Ce declarație de iubire i-a făcut Jojo

13:50

„Touch me not“ nu este un film care să ne placă sau să-l urâm, ci e o invitație la dialog. În întunericul sălii de cinema dintr-un mall apare în fața ecranului o femeie înaltă. Este Adina Pintilie, regizoarea filmului “Touch me not“. Ușor emoționată și cu un zâmbet larg pe față, ne spune că vom […] Post-ul „Touch me not, un film ca o pantă abruptă”! Reporterul Libertatea Florinela Iosip, opinie despre pelicula controversată a Adinei Pintilie, intrată în cinematografe în acest weekend apare prima dată în Libertatea.ro.