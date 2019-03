Cum arăta Oana Zăvoranu în urmă cu 16 ani. S-a lăsat cu un val de reacții

15:00

Theresa May se va prezenta a treia oară în fața Camerei Comunelor cu acordul pentru Brexit, același care a fost respins săptămâna trecută de deputați. Acum, premierul britanic încearcă să obțină din nou sprijinul aleșilor, după o săptămâna marcată de înfrângeri. Într-o încercare de a-i convinge pe parlamentari să o susțină, Theresa May a avertizat