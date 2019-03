GENOA - JUVENTUS 2-0 // Massimiliano Allegri, relaxat după eșecul contra formației lui Ionuț Radu: „Slabă Domnului că am pierdut astăzi!”

17:20

Adrian Mititelu se laudă că are planuri mari pentru echipa sa, FC U Craiova 1948, deși are șanse mici la promovarea în Liga 2, după 2-2 cu AS FC Pucioasa.După ce Primăria Craiova i-a interzis, pentru moment, să joace pe stadionul „Ion Oblemeco” (Detalii AICI), Adrian Mititelu și-a anunțat intenția de a construi propriul stadion, de 10.000 de locuri, pe un teren din Craiova. ...