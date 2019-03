Sexy și spectaculoasă! Andreea Bălan și-a pozat abdomenul la 13 zile după ce a devenit mămică

10:00

Frumoasa Andra menține o siluetă perfectă, iar multe dintre admiratoarele sale ar dori să știe cum de reușește o astfel de ”performanță” fizică, cu atât mai mult cu cât este mama a doi copii. Ei bine, este vorba despre o super-dietă! Acesta este secretul Andrei și, fiindcă dorește ca și alte femei să arate cel […] The post Super-dietă! Cum a slăbit Andra Măruță 15 kilograme în 4 luni appeared first on Cancan.ro.