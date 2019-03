VIDEO+FOTO Naționala României a susținut primul antrenament înaintea „dublei” cu Suedia și Feroe » Ce au declarat Cosmin Contra și Dragoș Grigore

20:00

Mircea Rednic, tehnicianul lui Dinamo, a vorbit despre înfrângerea echipei sale de la Mediaș, 1-2, și despre eroarea lui Ricardo Grigore, din care ardelenii au reușit să înscrie golul victoriei. „Am început bine, dar am luat două goluri care puteau fi evitate. Prima repriză a fost mai bună pentru Gaz Metan, cei de acolo au mai avut și alte ocazii. Apoi am reechilibrt jocul, însă am primit gol dintr-o fază care nu anunța nimic. ...