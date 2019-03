New York City FC - Los Angeles FC 2-2 // liveTEXT, VIDEO+FOTO » Gol SENZAȚIONAL al lui Mitriță!

New York City FC, formația lui Alexandru Mitriță (24 de ani), înfruntă ACUM Los Angeles FC în etapa cu numărul 3 din MLS. Partida de pe Yankee Stadium nu e la TV în România și poate fi urmărită liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro.live » New York City FC - Los Angeles FC 2-2 (Mitriță 39, Ring 62 / Vela 43, 76 pen.)Urmărește AICI partida liveTEXT2-2, min 76 - Carlos Vela înscrie din penaltyCool as you like. ...

