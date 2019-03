Sorana (ex-A.S.I.A.) a picat în ispită… Am filmat-o în miezul nopții cu musculosul care a făcut ravagii la ”Insula iubirii”!

12:30

Un botoşănean în vârstă de 32 de ani a fost trimis în judecată de procurori pentru transmiterea virusului HIV. Potrivit anchetatorilor, cel în cauză a cunoscut o tânără din judeţul Botoşani şi a întreţinut relaţii sexuale neprotejate cu aceasta, fără să-i aducă la cunoştinţă că este bolnav, creându-se astfel riscul transmiterii HIV – virusul imuno-deficienţei […]