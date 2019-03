SUA: Jair Bolsonaro, în vizită la Washington pentru încheierea unei alianţe cu Donald Trump

21:40

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Cosmin Contra, a declarat, duminică seara, că George Ţucudean şi Vlad Chiricheş, ambii accidentaţi, reprezintă absenţe importante pentru echipa naţională în meciurile cu Suedia şi Insulele Feroe din debutul preliminariilor EURO 2020."Ţucudean ştiu că are o leziune fibrilară, am vorbit şi cu doctorul. Acest lucru e confirmat şi de cei de la Cluj. Însă până nu va face alte investigaţii nu se va şti cât va lipsi. Dar pentru meciurile cu Suedia şi Insulele Feroe nu e disponibil. E clar că Ţucudean şi Chiricheş sunt absenţe importante. Dintre jucătorii convocaţi în Liga Naţiunilor de mine, acum lipsesc 5-6. În afară de Ţucudean şi Chiricheş mai sunt Andone, Pintilii, Toşca şi Maxim. Toţi sunt jucători care cu mine au dat randament bun la echipa naţională, dar din diferite motive ei nu fac parte din lot în momentul de faţă. Însă am încredere deplină în cei care au venit. Ei sunt aici pentru că merită să fie la echipa naţională. E clar că una e când îşi faci un plan tactic cu anumiţi jucători şi alta când îţi faci cu alţii. Dar, după cum am mai zis, am chemat la lot jucători care îi pot înlocui pe cei absenţi", a spus selecţionerul după primul antrenament al naţionalei.Deşi Ciprian Tătăruşanu a acuzat o accidentare şi nu a jucat în acest week-end pentru Nantes în campionatul Franţei, portarul este apt pentru meciurile naţionalei. "Tătăruşanu are o problemă, dar nu e gravă. Am hotărât împreună cu antrenorul de la Nantes ca el să nu facă deplasarea pentru acest joc (n.r. - cu Reims). Şi noi ne-am speriat iniţial, dar din ce am vorbit noi şi doctorul cu el nu e nimic grav. Marţi se va antrena normal", a afirmat Contra.Întrebat ce părere are despre criticile legate de convocarea lui Gheorghe Grozav, care se luptă cu echipa sa de club, Kisvarda FC, pentru evitarea retrogradării în Ungaria, Cosmin Contra a răspuns: "No comment! Eu sunt antrenorul echipei naţiomale. L-am chemat pe Gicu Grozav pentru că eu cred că merită şi are calităţile necesare să joace în aceste două meciuri, punct. Toate sunt speculaţii... dacă îl chemam pe altul în locul lui Grozav se spunea că de ce l-am chemat pe acela. E normal să se întâmple asta, nu pot să mulţumesc pe toată lumea. Dar din câte ştiu, eu sunt antrenorul echipei naţionale în momentul de faţă. Eu întotdeauna am chemat la naţională jucători care chiar pot să mă ajute în meciurile respective. Nistor a fost până în ultima clipă într-o luptă cu alţi jucători... şi m-am hotărât la alţii în locul lui. Nistor există pe lista noastră, dar pentru aceste meciuri am hotărât să vină alţi jucători care pot să mă ajute".Contra se aşteaptă la un meci dificil cu Suedia, o echipă pe care o consideră superioară din punct de vedere fizic. "Va fi un meci de luptă. Pentru că Suedia este construită în aşa fel încât din punct de vedere fizic să supună orice adversar la muncă şi la luptă. Iar din punctul ăsta de vedere exemplul trebuie să fie meciul de la Craiova (n.r. - amicalul România - Suedia, scor 1-0, din 27 martie 2018). Am văzut cum joacă echipa Suediei. Te pune la încercare 95 de minute, până fluieră arbitrul. Deci în primul rând trebuie să fim pregătiţi fizic ca să ne luptăm cu ei şi să încercăm să câştigăm duelurile. Nu va fi uşor pentru că nu suntem o echipă la fel de puternică precum Suedia. Dar avem alte atuuri prin care îi putem pune în dificultate. Dacă vom avea aceeaşi atitudine şi vom gândi pozitiv ca în trecut eu cred că avem o şansă mare să ne calificăm", a precizat selecţionerul.Prima reprezentativă de fotbal a României va întâlni Suedia, în deplasare, la 23 martie (ora 19:00), şi Insulele Feroe, în 26 martie (ora 21:45), pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" din Cluj-Napoca, în primele două partide pe care le va disputa în Grupa F a preliminariilor EURO 2020.