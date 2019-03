Universitatea Politehnica oferă cursuri gratuite pentru elevii de clasa a XII-a

05:40

Nu mai puţin de 13 producţii sunt lansate în acest sfârşit de săptămână în cinematografele nord-americane, însă poziţia dominantă în box office deţinută de săptămâna trecută, de la lansare, a superproducţiei "Captain Marvel" nu pare să fie ameninţată.''Captain Marvel'', primul film din universul Marvel consacrat unei supereroine, s-a instalat confortabil pe primul loc în topul încasărilor obţinând 153 de milioane de dolari în weekend-ul de lansare. Filmul o are în rolul principal pe Brie Larson, actriţă care a obţinut premiul Oscar în 2016, pentru interpretarea din ''The Room''. Personajul său, Carol Danvers, alias Captain Marvel, este o femeie-pilot de elită, a cărei aeronavă intră în coliziune cu o navă extraterestră. În urma acestui incident, protagonista capătă puteri supranaturale. Pe afişul peliculei, regizată de Anna Boden şi Ryan Fleck, mai figurează actorii: Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Annette Bening şi Jude Law.Deşi nu pare să ameninţe supermaţie lui "Captain Marvel", filmul SF "Captive State", în regia lui Rupert Wyatt, cu John Goodman, Ashton Sanders, Jonathan Majors şi Vera Farmiga în rolurile principale, atacă primele trei locuri. Cu acţiunea care se petrece într-un cartier din Chicago, la aproape un deceniu după ce Pământul a fost ocupat de o forţă extraterestră, "Captive State" explorează viaţa de ambele părţi ale baricadei - atât printre dizidenţi cât şi printre colaboraţionişti.Comedia "Wonder Park", o animaţie în care vocile personajelor principale sunt interpretate de Sofia Mali, Jennifer Garner, Ken Hudson Campbell şi Kenan Thompson, printre alţii, spune povestea unui parc de distracţii în care plăsmuirile imaginaţiei unei fetiţe foarte creative, pe nume June, prind viaţă.Drama "Five Feet Apart", în regia lui Justin Baldoni, vorbeşte despre doi adolescenţi care suferă de boli grave şi care se întâlnesc într-un spital şi se îndrăgostesc. Din distribuţie fac parte Haley Lu Richardson, Cole Sprouse, Claire Forlani şi Moises Arias.O altă dramă, "The Mustang", spune povestea lui Roman Coleman, un deţinut violent care primeşte şansa de a participa într-un program pilot de reabilitare ce implică dresarea unuor cai sălbatici. Filmul, în regia lui Laure de Clermont-Tonnerre, îi aduce în distribuţie, printre alţii, pe Matthias Schoenaerts, Jason Mitchell, Bruce Dern şi Gideon Adlon."The Aftermath", încă o dramă pentru acest sfârşit de săptămână, ne propune o întoarcere în timp până în perioada imediat de după capitularea Germaniei naziste. Un colonel britanic este însărcinat să contribuie la reconstrucţia de după război a oraşului Hamburg şi se mută acolo împreună cu soţia, într-un conac rechiziţionat de la proprietarul său, un foarte prezentabil bărbat german, pe care războiul l-a lăsat văduv, cu un copil şi fără adăpost.Filmul, produs de Ridley Scott, este regizat de James Kent, iar din distribuţuie fac parte Keira Knightley, Ned Wills, Pandora Colin şi Jason Clarke.Comedia "No Manches Frida 2", în regia lui Nacho G. Velilla, cu Martha Higareda, Omar Chaparro, Itatí Cantoral şi Aarón Díaz în rolurile principale, se adresează întregii familii, la fel ca toate filmele care vorbesc despre competiţii şcolare de vacanţă şi farse între adolescenţi.Thriller-ul "The Hummingbird Project" propune o incursiune în lumea marilor afaceri cu tehnologie. Pelicula este regizată de Kim Nguyen şi îi are în rolurile principale pe Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgard, Salma Hayek şi Michael Mando."Ash Is Purest White" spune o poveste de iubire cu accente violente care se desfăşoară între anii 2001 şi 2017. Drama, regizată de Zhangke Jia, îi aduce în rolurile principale pe Tao Zhao, Fan Liao, Yi'nan Diao şi Xiaogang Feng.Comedia romantică "Faith, Hope & Love" ne face cunoştinţă cu personajul Faith, recent divorţată, care intră într-un concurs de dans pentru a-şi salva mica afacere, un studiou de dans. Acolo îl întâlneşte pe Jimmy şi începe să-şi redescopere speranţa şi visurile. Filmul este regizat de J.J. Englert şi de Robert Krantz, iar din distribuţie fac parte actorii Peta Murgatroyd, Robert Krantz, Michael Richards şi Corbin Bernsen.Drama "Der Mann aus dem Eis" propune o întoarcere în preistorie sub forma unui film "poliţist", inspirat de cazul lui Otzi, omul gheţurilor, considerat primul caz de crimă rămasă nerezolvată din istoria cunoscută. Filmul este regizat de Felix Randau, iar în rolurile principale sunt actorii Jürgen Vogel, André Hennicke, Susanne Wuest şi Sabin Tambrea.Filmul "Yardie", în regia britanicului Idris Elba, este o dramă psihologică despre un tânăr britanic de origine jamaicană care, pe când era copil şi-a văzut fratele mai mare ucis cu sânge rece şi apoi, la vârsta maturităţii, caută răzbunare. În rolurile principale apar actorii Antwayne Eccleston, Fraser James, Aml Ameen şi Rayon McLean.Filmul de acţiune "Finding Steve McQueen", a cărui acţiune se petrece în 1972, ne face cunoştinţă cu o bandă de hoţi din Youngstown, Ohio, care încearcă să fure 30 de milioane de dolari din fondul secret deţinut de preşedintele Richard Nixon, fond în care se află banii obţinuţi ilegal de către preşedinte, prin şantaj şi corupţie. Acest film este regizat de Mark Steven Johnson, iar în rolurile principale pot fi urmăriţi Travis Fimmel, William Fichtner, Rachael Taylor şi Forest Whitaker.Producţia "Nancy Drew and the Hidden Staircase", un thriller cu crime şi mistere în regia lui Katt Shea, cu Sophia Lillis, Sam Trammell, Andrea Anders şi Laura Wiggins în rolurile principale, vorbeşte despre integrare şi despre lupta celor consideraţi "intruşi" de a deveni, la rândul lor, acceptaţi.