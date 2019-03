Dăncilă: „Avem pregătit un proiect pentru autoturisme HIBRID şi ELECTRICE”

10:00

Viorica Dăncilă a vorbit, la deschiderea Forumului Industriei Auto de la Craiova, spunând că acesta se desfăşoară în unul dintre cele mai importante centre economice ale ţării, „la a cărui dezvoltare, sectorul auto a avut un rol determinant”. „Evenimentul de astăzi (luni – n.r.) este organizat sub preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene, la Craiova, tocmai pentru a sublinia importanţa acestei industrii pentru România. Am adus cu mine un număr mare de miniştri pentru că am dorit să tr...