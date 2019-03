Miriuță optimist înaintea războiului de la Chiajna: „Am încredere în băieți și sunt sigur că ne vom întoarce cu punct sau puncte!”

09:00

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt în culmea fericirii. Frumoasa prezentatoare de televiziune a adus-o pe lume pe cea de-a doua fiică a cuplului. Bineînțeles, un astfel de moment excepțional trebuia marcat cum se cuvine și în mediul online, astfel că vedeta a postat o fotografie cu fetița abia născută. „De azi, primăvara pentru noi […] The post Gabriela Cristea a publicat prima fotografie cu fiica ei, imediat după naștere appeared first on Cancan.ro.