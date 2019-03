Riscul unui Brexit fără acord s-a redus, consideră ministrul de externe britanic

10:30

''Captain Marvel'', primul film din universul Marvel consacrat unei supereroine, se menţine pe prima poziţie a box-office-ului nord-american pentru a doua săptămână la rând, potrivit cifrelor provizorii publicate duminică de compania de specialitate Exhibitor Relations, informează AFP. Filmul, în regia Annei Boden şi a lui Ryan Fleck, o are în rolul principal pe Brie Larson, actriţă care a obţinut premiul Oscar în 2016, pentru interpretarea din ''The Room''. Personajul său, Carol Danvers, alias Captain Marvel, este o femeie-pilot de elită, a cărei aeronavă intră în coliziune cu o navă extraterestră. În urma acestui incident, protagonista capătă puteri supranaturale.Între vineri şi duminică, filmul, în a cărei distribuţie îi regăsim şi pe Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Annette Bening şi Jude Law, a obţinut 69,3 milioane de dolari în Statele Unite şi Canada, iar în două săptămâni, încasările sale au ajuns la 266,2 milioane de dolari în America de Nord.Potrivit lui Paul Dergarabedian, expert al companiei specializate Comscore, pe plan mondial, filmul a generat 760,2 milioane de dolari. Locul al doilea este ocupat de animaţia studiourilor Paramount "Wonder Park", în care vedete precum Matthew Broderick, Jennifer Garner sau Mila Kunis dau voce personajelor. Comedia, cu încasări de 16 milioane de dolari în primul weekend de prezenţă în cinematografe , spune povestea unui parc de distracţii în care plăsmuirile imaginaţiei unei fetiţe foarte creative, pe nume June, prind viaţă. Pe locul al treilea regăsim new-entry-ul "Five Feet Apart", în regia lui Justin Baldoni, o dramă despre povestea de dragoste a doi adolescenţi, Stella (Haley Lu Richardson) şi Will (Cole Sprouse), ambii suferind de fibroză chistică. Pelicula, din a cărei distribuţie mai fac parte Claire Forlani şi Moises Arias a obţinut încasări de 13,2 milioane de dolari în primul său weekend pe ecrane. Cu încasări de 9,3 milioane de dolari, animaţia ''How to Train Your Dragon: The Hidden World'', produsă de studiourile DreamWorks, ajunge după acest weekend pe poziţia a patra.În patru săptămâni de proiecţii pe marile ecrane, pelicula, care îi reuneşte pentru a treia şi ultima oară pe tânărul viking Hiccup şi pe dragonul său, Toothles, a avut încasări de 135,6 milioane de dolari în America de Nord şi de 466,5 milioane în întreaga lume, potrivit expertului Paul Dergarabedian. Locul al cincilea îi aparţine peliculei ''A Madea Family Funeral'', cel de-al nouălea şi ultimul episod din saga ''Madea'', care o are drept protagonistă pe sexagenara Mabel ''Madea'' Simmons, foarte populară în America de Nord, dar aproape necunoscută în alte părţi ale globului. Pelicula a obţinut încasări de 8,1 milioane de dolari după acest weekend şi 59 de milioane în trei săptămâni de prezenţă în cinematografe. AGERPRES/(AS - autor - Ana Bîgu, editor: Mihaela Moise, editor online: Gabriela Badea)