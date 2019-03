Cristi Borcea are de executat o pedeapsă mai mare după ce i s-au contopit pedepsele

14:10

Thomas Panek, în vârstă de 48 de ani, a participat, duminică, la ediţia din 2019 a semimaratonului de la New York, devenind primul alergător nevăzător care a reuşit să încheie cursa asistat de ghizi canini, fără ajutor uman, notează CNN. Bărbaul care este preşedintele şi directorul executiv al "Guiding Eyes for the Blind", organizaţie caritabilă care oferă, […]