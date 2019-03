Cum se rezolvă subiectele la limba și literatura română, la simularea pentru Bacalaureat 2019

10:00

Muzicianul Dick Dale, părintele genului surf guitar şi autorul piesei „Misirlou" folosită în filmul „Pulp Fiction", a murit la vârsta de 81 de ani, informează The Guardian. Dale a murit în noaptea de sâmbătă, conform informațiilor transmise de către basistul său, Sam Bolle. S-a născut în Boston – sub numele Richard Anthony Monsour -, în […]