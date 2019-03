Lotul Suediei pentru partida cu România. Lindelof, marele absent

12:10

Premierul canadian Justin Trudeau i-a transmis jucătoarei de tenis canadiene de origine română Bianca Andreescu un mesaj de felicitare după ce sportiva a câştigat trofeul de la Indian Wells. "De la wild card la campioana Indian Wells - Bianca Andreescu tocmai a făcut istorie. Felicitări!", a scris Justin Trudeau, pe contul său de Twitter. From a wild card to the Indian Wells champion – Bianca Andreescu just made history. Congratulations, @Bandreescu_! #BiancaRising https://t.co/0IBTOfcZQH...