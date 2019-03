Orban: PACT va fi integrat în PNL

15:20

Rubarbă şi raţă din România gătite în stil provensal şi clasicul desert franţuzesc religieuse fac parte din meniurile unor restaurante, din cele 26 din ţara noastră, incluse în programul Gout de France - eveniment care celebrează una dintre cele mai fine gastronomii din lume.Potrivit organizatorilor, aproape de trei ori mai multe restaurante româneşti decât anul anterior au fost înscrise în programul dedicat, de data aceasta, bucătăriei provensale.Pe 21 martie, cele 26 de restaurante româneşti vor prezenta un meniu franţuzesc, simultan cu aproximativ 5.000 de restaurante din 150 de ţări, ce sărbătoresc Gout de France.Printre chefii ce vor găti cu această ocazie se numără şi Paul Oppenkamp, chef la restaurantul "The Artist", din Capitală. El spune că meniul său aduce ingredientele fine româneşti, precum raţă sau trufe, în reţetele franţuzeşti."Este din ce în ce mai bine. Facem asta de câţiva ani, deci avem contacte. România evoluează în acest domeniu, al ingredientelor de calitate", a declarat pentru AGERPRES Oppenkamp. Unul dintre preparatele sale cele mai fine combină terina de ficat de raţă cu rubarbă.El menţionează că, în şapte ani de când este deschis restaurantul unde este chef, a observat o creştere a numărului de clienţi români ce apreciază gastronomia fină. "Tot mai mulţi oameni sunt curioşi", afirmă acesta şi precizează că, în principiu, clienţii săi trebuie să facă rezervare cu o săptămână înainte.Un alt chef care va găti la Gout de France, Manuela Paraschivescu de la "Savart", spune că datorează cariera ei şcolii franceze de gastronomie."Am vrut să fac una dintre cele mai bune şcoli europene şi am făcut 'Grégoire Ferrandi', care este la Paris. Este o şcoală de gastronomie, are cursuri intensive pentru străini. Este o şcoală care te învaţă absolut tot ce trebuie să ştii ca să poţi să gestionezi o bucătărie", a afimat aceasta, pentru AGERPRES.Experienţa franceză a continuat pentru ea, după studii, cu munca la restaurante cu stele Michelin: la "Le Grand Vefour", sub îndrumarea lui Guy Martin, şi "Thoumieux", cu Jean-François Piege."Nu pot să spun că ceva a fost greu, pentru că am făcut-o cu o bucurie absolut deplină, completă. Cred că este cea mai importantă şi cea mai frumoasă experienţă din viaţa mea", a mărturisit aceasta.Manuela Paraschivescu a ales să devină chef după ce a fost jurist şi a lucrat în domeniul comunicării culturale, recunoscând că este obişnuită cu munca în condiţii de stres, dar presiunea din bucătărie este aparte."Este altă formă de stres, o formă de stres fizic şi o formă de stres relaţional, pentru că tu depinzi ca chef de toţi ceilalţi să facă treaba bine. Tu poţi avea un concept foarte bun, dar, dacă ei nu duc conceptul la capăt, tu ai o problemă foarte mare. Să te bazezi pe ceilalţi mi se pare că este lucrul cel mai greu", este de părere ea.Meniul din 21 martie al restaurantului său include o supă cremă de dovleac cu spumă de brânză Brillat-Savarin şi trufe negre, lotte, un peşte mediteranean, în crustă de migdale pe o tartă cu sparanghel şi un sos mousseline de lămâie, iar ca desert celebra religieuse cu mere caramelizate, cremă de vanilie, sos de vanilie şi sos caramel.Cu încrederea că publicul de gastronomie fină din ţara noastră este în creştere, Manuela Paraschivescu spune că s-a întors în România, după studii, pentru că "aici este loc de făcut lucruri mai mult decât în Franţa". "Eu sunt un produs al acestei ţări şi funcţionez aici. Aici ştiu toate resorturile, aici am toate reflexele mele de funcţionare socială şi profesională. Am venit cu plusul de acolo, care este imens, să pot face nişte lucruri aici", afirmă ea.Cele 17 restaurante din Bucureşti participante la Gout de France sunt: "18Lounge" (chef George Catana), "Bistro Matrioska" (chef Ştefan Burlacu), "Barbizon Steak House" (chef Alexandru Grama), Frank Bistro & Dessert Bar (chef Adrian Dragoş), "Gargantua d'oro" (chef Lucian Horotan), "L'atelier de Samuel le Torrielec" (chef Samuel le Torrielec) , "La Samuelle" (chef Sami Corodianu), "Le Bistrot Français" (chef Sorin Miftode), "L'estaminet" (chef Dana Biscoveanu), "Library" (chef Ionela Constantin), "MA Bistro" (chef Toni Godeanu), "Naan Project" (chef Marian Pierşinaru), "Restaurant Ibis Palatul Parlamentului" (chef Marian Manta), "Savart" (Manuela Paraschivescu), "The Artist" (chef Paul Oppenkamp), "Winestone"(chef Mona Vasile) şi "Winestone Victoriei 37" (Dumitru Bucşă).Acestora li se alătură două restaurante din Cluj - "Atelier de Cuisine" (chef Vincent Lointier) şi "Bujole"(chef Norbert Szabou); două din Timişoara - "Caruso" (chef Mio Resande), "Grill to chill" (chef Daniel Grosu); unul din Oradea - "MEATic" (chef Adrian Hădean); unul din Sibiu - "La table" (chef Adrian Opriş); unul din Constanţa - Restaurant Ibis (chef Ismail Chiptur); unul din Târgu Mureş - "Privo" (chef Raul Kiss) şi unul din Valea Doftanei - "Atra Doftana" (chef Alexandru Dumitru). AGERPRES/(A, AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu)