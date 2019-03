S-a autodiagnosticat: Afecţiunea de care ar suferi Victoria Beckham

16:00

Portul Beira din Mozambic a suferit daune masive, a informat Crucea Roşie. Furtuna a lovit şi statul Malawi. "Scara dezastrului (în Beira) este enormă. Se pare că 90% din suprafaţă este complet distrusă", a declarat Jamie LeSueur, şeful Federaţiei Internaţionale a Societăţilor Crucii Roşii şi Semilunii Roşii (IFRC). Cyclone Idai: Devastation in Mozambique and Zimbabwe. • Hundreds have been killed by this storm. https://t.co/UMeBTjTOk1 pic.twitter.com/0WGTqIca4V — Red T Raccoon (@RedTRaccoon) Mar...