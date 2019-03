Delia, ajutor de nădejde pentru sora ei în sala de nașteri: ”Delia a fost chiar asistentă”

10:10

Prezența lui Gnohere în primul 11 al FCSB la meciul câștigat la Giurgiu cu Astra, scor 2-0, meci în care „Bizonul” a deschis scorul în minutul 29, a fost o surpriză pentru toată lumea, inclusiv pentru jucătorii lui Mihai Teja. Titularizarea „Bizonului” nu a fost însă o surpriză și pentru Gigi Becali. „Eu am discutat […] The post Titularizarea „Bizonului” nicio surpriză pentru Gigi Becali: „Știam de acum 4-5 zile!” appeared first on Cancan.ro.