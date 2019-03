Horoscop 19 martie 2019. Zodia care simte nevoia să se retragă un pic din iureşul lumii

17:50

Multe se pot intampla acum, datorate schimbarii si reinnoirii aduse de evenimentele astrologice in cascada din zilele urmatoare. Avem echinoctiul de primavara, avem ultima SuperLuna plina a anului, avem startul zodiei Berbec, Soarele incheindu-si acum ciclul complet de 12 zodii ce dureaza un an, o data cu plecarea sa in Berbec, a vem si conjunctia Soarelui cu Chiron, vindecatorul ranilor noastre sufletesti. Cine poate ramane indiferent cu asemenea “miscari de trupe” pe Cer ? Sub lumina acestei S...