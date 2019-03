Alba: Mii de apicultori din ţară şi străinătate, aşteptaţi la Blaj la cel mai mare târg apicol

21:10

Netflix va absenta şi în acest an la Festivalul de Film de la Cannes, unde gigantul din domeniul streamingului video nu va avea niciun film în competiţie, nici în afara competiţiei, în pofida faptului că organizatorii evenimentului ce are loc în sudul Franţei şi reprezentanţii companiei americane continuă într-o manieră discretă negocierile pe care le poartă în vederea unei potenţiale soluţionări a conflictului ce îi separă începând din 2018, informează luni site-ul revistei americane Variety.Discuţiile dintre cele două părţi au fost prietenoase şi au inclus un dineu de afaceri la Los Angeles, în urmă cu o săptămână, la care au participat Ted Sarandos şi Scott Stuber, din partea Netflix, şi Thierry Fremaux, delegatul general al Festivalului de la Cannes, care s-a aflat în metropola americană pentru a participa la un summit organizat de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood. Acea întâlnire a fost doar una dintr-o serie mai amplă de reuniuni ce au avut loc după diferendul de anul trecut dintre Netflix şi Cannes, în urma căruia compania de streaming a decis să prezinte filmul "Roma" la Veneţia, unde a obţinut Leul de Aur.Deocamdată nu a fost însă găsită nicio soluţie care să permită revenirea filmelor produse de Netflix în competiţia de la Cannes. În orice caz, Netflix nu are în acest moment un lungmetraj finalizat care să poată fi prezentat într-un festival cinematografic, au precizat surse familiarizate cu această chestiune. Reprezentanţii Netflix şi cei ai organizatorilor Festivalului de la Cannes au refuzat să facă declaraţii şi comentarii pe această temă.Pentru a evita situaţia în care Cannes-ul ar pierde o altă capodoperă cinematografică precum "Roma", Thierry Fremaux a dorit să achiziţioneze "The Irishman", cel mai recent film al regizorului Martin Scorsese, şi şi-a exprimat în mod clar interesul faţă de această peliculă la Festivalul Lumiere, organizat în octombrie în oraşul Lyon, unde a participat alături de Sarandos şi Stuber, dar şi de Pierre Lescure, preşedintele Festivalului de la Cannes. Apoi, Thierry Fremaux a călătorit în Maroc pentru a participa la Festivalul de la Marrakech, unde Martin Scorsese a primit un premiu în luna decembrie.În acea perioadă, se spunea că exista o posibilitate foarte mare ca etapa de post-producţie a filmului "The Irishman" să fie finalizată până în luna mai din 2019, însă laborioasele efecte speciale ale peliculei au făcut ca filmul să nu fie terminat înainte de debutul festivalului de pe Croazetă şi să fie prezentat, probabil, la Festivalul de la Veneţia, în luna septembrie, înainte de a rula în cinematografe şi de a fi difuzat pe platforma de streaming americană în toamna acestui an.Filmele "The Laundromat", de Steven Soderbergh şi cu Meryl Streep, un proiect neintitulat regizat de Noah Baumbach, filmul "The King", cu Timothee Chalamet, şi pelicula "Uncut Gems" a fraţilor Safdie erau considerate posibile candidate pentru a fi incluse în selecţia de la Cannes 2019, însă, în cele din urmă, niciunul dintre aceste proiecte nu va fi prezent pe Croazetă. La fel ca anul trecut, Netflix intenţionează în continuare să îşi trimită echipa sa de achiziţii la Cannes.După ce Netflix a făcut istorie în 2017, reuşind ca ambele sale filme propuse - pelicula de aventuri "Okja", cu Tilda Swinton, şi "The Mayerowitz Stories", de Noah Baumbach - să fie incluse în competiţia din acel an, organizatorii de la Cannes şi Thierry Fremaux s-au confruntat cu o revoltă a proprietarilor de cinematografe din Franţa, nemulţumiţi de practica adoptată de Netflix de a produce filme care devin disponibile imediat pe site-ul companiei americane. Potrivit legislaţiei din Franţa, este nevoie de un interval de aşteptare de 36 de luni după lansarea în cinematografe a unui film înainte ca acesta să devină disponibil pe platformele de streaming.Organizatorii de la Cannes au cedat în faţa proprietarilor de cinematografe franceze şi au stabilit o regulă prin care niciun film nu poate să concureze pentru premiile decernate de prestigioasele jurii de pe Croazetă dacă nu a fost lansat în cinematografele din Franţa. Netflix a reacţionat imediat şi s-a retras din festival, preferând să îşi prezinte filmele "Roma", de Alfonso Cuaron, şi "The Other Side of the Wind", de Orson Welles, la Veneţia.Selecţia de la Cannes 2018 a fost puternic criticată pentru slaba sa prezenţă americană, iar absenţa producţiilor Netflix din selecţia oficială a reprezentat una dintre cele mai comentate chestiuni la ediţia de anul trecut organizată pe Croazetă.Selecţia din acest an ar putea să beneficieze de o prezenţă americană mai bogată. Cu filme precum "Once Upon a Time in Hollywood", de Quentin Tarantino, şi "Ad Astra", de James Gray, numărându-se printre producţiile de limbă engleză ce ar putea fi incluse în competiţie, ediţia din acest an ar putea să dispună de multe opţiuni cinematografice strălucitoare, afirmă jurnaliştii de la Variety. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Anda Badea)