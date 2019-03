Cea mai tandră ipostază cu Vica Blochina și fiul ei. „Dragoste pură”

22:00

Catrinel Sandu se pregătește de nunta cu iubitul ei american, Steve. Vedeta a ales data când va avea loc evenimentul. Acesta are o semnificație specială. Catrinel Sandu a divorțat în 2017 de jucătorul de tenis Gabriel Trifu, cu care are două fetițe. Vedeta și-a găsit liniștea alături de Steve, un american care are doi băieți și […]