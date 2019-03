Fotbal: FC Barcelona este favorită la câştigarea Ligii Campionilor, în opinia lui Pochettino

FC Barcelona este principala favorită la câştigarea actualei ediţii a Ligii Campionilor la fotbal, consideră antrenorul echipei engleze Tottenham Hotspur, argentinianul Mauricio Pochettino, citat de agenţia Reuters.Barca, echipă cu cinci trofee de campioană a Europei în palmares, o va înfrunta în sferturile de finală ale competiţiei pe Manchester United, o altă grupare din elita fotbalului continental, care încearcă să revină în top după perioada mai slabă pe plan sportiv, pe care a avut-o în urma retragerii legendarului său manager, Sir Alex Ferguson.United şi-a regăsit ritmul de la numirea ca antrenor interimar a lui Ole Gunnar Solskjaer, cel care l-a înlocuit în luna decembrie pe Jose Mourinho, gruparea de pe Old Trafford obţinând 14 victorii în 19 meciuri disputate sub conducerea norvegianului.Pochettino crede, însă, că Manchester United mai are încă mult de muncă pentru a se ridica la nivelul Barcelonei, liderul autoritar al campionatului Spaniei, cu zece puncte avans faţă de următoarea clasată, Atletico Madrid."Dacă există o echipă favorită la câştigarea Ligii Campionilor, aceasta este Barcelona. Ernesto Valverde face o treabă excelentă. Ei au jucători de un nivel extraordinar şi îl mai au şi pe Lionel Messi", a spus Pochettino, fostul antrenor al lui Espanyol Barcelona."Cred că Manchester United a fost construită în cursul ultimilor ani pentru a câştiga lucruri importante. Însă consider că Barcelona este cu un pas înaintea lui Manchester United", a adăugat tehnicianul sud-american.Tottenham o va înfrunta pe Manchester City, campioana en titre a Angliei, în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, iar Pochettino a avut cuvinte de laudă şi la adresa următoarei sale adversare."Este clar că Manchester City este o echipă creată pentru a câştiga şi cu obligaţia de a câştiga. Vom încerca să-i facem faţă. Ştim că în turneele scurte, forma echipei în momentul respectiv este foarte importantă. Noi suntem motivaţi şi de faptul că avem un nou stadion şi vom juca în faţa a 62.000 de spectatori. Asta va crea o energie specială", a mai spus Mauricio Pochettino.Tottenham Hotspur se va muta în curând pe noul său stadion White Hart Lane, cu o capacitate de 62.000 de locuri, pe care va disputa şi meciul cu Manchester City, în data de 9 aprilie.AGERPRES (AS-autor: Mihai Dragomir, editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)

