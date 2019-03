Orașul din România unde aproape jumătate din contribuabili sunt EXECUTAȚI silit!

10:00

După autobuzele turceşti, Bucureştiul ar putea avea în curând şi tramvaie din aceeaşi ţară. Municipalitatea vrea să înnoiască oraşul cu 100 de tramvaie şi are de ales între două companii: una turcească şi una românească. Cea din urmă este din Arad, Astra, livreaza deja vagoane pentru Cluj Napoca şi se află în discuţii pentru a echipa şi transportul public din Galaţi şi Oradea. Modelul propus de compania turcească are o lungime de 33 de metri. Tramvaiul are minim cinci uşi duble dotate cu sistem de climatizare. Are o capacitate de 240 de locuri in picioare şi 50 pe scaun. Este dotat cu WI FI şi sistem de supraveghere video.