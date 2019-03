Cum arată tramvaiele turceşti care ar putea circula în Bucureşti

După autobuzele turceşti, Bucureştiul ar putea avea în curând şi tramvaie din aceeaşi ţară. Municipalitatea vrea să înnoiască oraşul cu 100 de tramvaie şi are de ales între două companii: una turcească şi una românească. Cea din urmă este din Arad, Astra, livreaza deja vagoane pentru Cluj Napoca şi se află în discuţii pentru a echipa şi transportul public din Galaţi şi Oradea. Modelul propus de compania turcească are o lungime de 33 de metri. Tramvaiul are minim cinci uşi duble dotate cu sistem de climatizare. Are o capacitate de 240 de locuri in picioare şi 50 pe scaun. Este dotat cu WI FI şi sistem de supraveghere video.

