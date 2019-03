Ioana Ene Mihail a murit la 77 de ani. A fost considerată una dintre cele mai frumoase actrițe

10:10

Săptămâna asta avem filmul-colaborare "Touch me not", spectacolul de teatru despre o mamă ca o gaură neagră, cartea unui neurolog despre ce e aia umanitate și proiectul foto despre o tradiție spaniolă devenită industrie. Film: "Nu mă atinge-mă" ("Touch me not"), regia Adina Pintilie, cinematografele din țară Despre intimitate, cât e dispus fiecare O să încep […]