Olimpice: Plecarea omului-cheie al JO 2020 de la Tokyo, Tsunekazu Takeda, pus sub acuzare pentru corupţie

Personajul-cheie în atribuirea Jocurilor Olimpice de vară ediţia 2020 de la Tokyo, Tsunekazu Takeda (71 ani), a anunţat marţi că a decis să se retragă, în luna iunie, din funcţia de preşedinte al Comitetului Olimpic Japonez, ca urmare a punerii sale sub acuzare pentru corupţie, de către justiţia franceză, informează AFP."Am atins limita de vârstă. Cred că decizia cea mai convenabilă este să mă retrag din Comitetul japonez şi din Comitetul Internaţional Olimpic", a declarat Takeda la finalul unei reuniuni care a avut loc la Tokyo.Responsabilul, care conduce instanţa olimpică japoneză din 2001, spera iniţial să poată rămâne în post până la JO din 2020, însă punerea lui sub acuzare de către anchetatorii francezi l-a constrâns să-şi revizuiască planurile.Conform presei, mai mulţi candidaţi vizează scaunul lui Takeda, unul dintre aceştia fiind fostul campion olimpic de judo Yasuhiro Yamashita, în prezent membru al Comitetului Olimpic Japonez.Tsunekazu Takeda este acuzat de justiţia franceză că a autorizat două plăţi suspecte, în iulie şi octombrie 2013, pentru a obţine "voturi favorabile din partea membrilor Comitetului Internaţional Olimpic", cu ocazia atribuirii JO de la Tokyo, pe 7 septembrie 2013.Cele două plăţi, în valoare de 2,8 milioane dolari singaporezi (1,8 milioane euro la cursul actual), au ajuns în contul unei societăţi complet necunoscute, Black Tidings, sub titlul "Tokyo 2020 Olympic Game Bid", oficial pentru remunerarea operaţiunilor consiliului.Această firmă, însă, este apropiată de Papa Massata Diack, fiul fostului preşedinte al Federaţiei internaţionale de atletism (IAAF), Lamine Diack, aflat în centrul mai multor anchete pentru corupţie în sport.Takeda, care a negat că ar fi acţionat ilegal, a oferit versiunea sa anchetatorilor, pe 10 decembrie 2018, în cadrul unei audieri la Paris, în cadrul căreia a fost informat în legătură cu punerea sa sub acuzare."Nu îl cunoşteam pe Papa Massata Diack, nu am discutat niciodată cu el, nu ştiu nimic despre el", a spus oficialul nipon cu ocazia audierii sale.AGERPRES (AS-autor: Mihai Dragomir, editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)

