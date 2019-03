Romania2019.eu/Ciamba: Reguli pentru alegeri europarlamentare libere şi corecte - adoptate la CAG

12:10

Cei 330 de elevi şi profesorii lor de la Şcoala Gimnazială ''Octavian Goga'' din comuna Răşinari au găsit o metodă inedită de a se bucura de fiecare dimineaţă cu soare, ei dansează zumba timp de trei minute, după care cântă imnul naţional şi abia pe urmă intră la ore, cu o stare de bine, spune directoarea instituţiei de învăţământ, profesoara Daniela Secu.Totul a început anul trecut, când directoarea Daniela Secu, profesoară de limba şi literatura română, i-a invitat atât pe elevi, cât şi pe colegii ei profesori să intoneze dimineaţa imnul naţional, în curtea şcolii, atunci când condiţiile meteo sunt bune. Publicată de Glasul Școlii Octavian Goga pe Marţi, 5 martie 2019"Eu am avut o idee, fiind an centenar anul trecut, am zis hai să cântăm imnul. Dimineaţa am făcut un program standard, dar când am văzut că elevii (...) au început să întârzie, atunci am zis hai să facem ceva plăcut înainte. Mi-a venit ideea să dansăm cu ei, să facem un pic de mişcare înainte şi după aceea să cântăm imnul şi să intrăm la ore", a declarat directoarea şcolii din Răşinari.Ca să-i atragă pe cei 330 de elevi să înveţe imnul naţional şi să îl cânte cu plăcere, directoarea le-a propus profesorilor de sport să-i înveţe pe copii să danseze zumba, pentru ca împreună să se bucure pe ritmurile muzicii."La ora 07,55 dimineaţa începe zumba, trei minute, până la 07,58 şi pe urmă două minute se cântă imnul până la fix şi după aceea se sună de intrare", spune directoarea Daniela Secu.Iniţial, unii părinţi nu au dorit să se cânte imnul, dimineaţa, în curtea şcolii, spunând că se tem ca nu cumva copiii lor să se îmbolnăvească. Aşa i-a venit directoarei ideea să-i "invite" la dans pe elevi şi profesori."Prima dată părinţilor nu le convenea că se cânta imnul, spuneau că pot răci copiii dimineaţa dacă cântă imnul, pentru că îşi folosesc corzile vocale. După care le-am explicat, uite la nişte campionate naţionale, dacă nu au ştiut să cânte imnul sau nu ştii că ai o apartenenţă la o ţară, la un neam, te poate descalifica. (...) Anul trecut erau elevi care după vreo lună nu ştiau că trebuie să stea drepţi, nu ştiau să cânte imnul. Atunci am zis să restabilesc o ordine firească a lucrurilor şi au avut program să înveţe imnul. Pe urmă au început să cânte dimineaţa când e timp frumos. Când plouă, nu. Zumba le-a plăcut enorm. Copiii efectiv se bucură când dansează zumba şi văd că şi unii dintre profesori dansează cu elevii. Ne bucurăm toţi. Înviorarea este într-un mod plăcut, original, ca să ne bucurăm de o stare de bine", explică directoarea Daniela Secu.Potrivit directoarei Şcolii Gimnaziale "Octavian Goga" din Răşinari, acest dans de dimineaţă îi ajută pe elevi şi să facă mişcare, pentru că, în cazul unora este o mare problemă, deoarece nu le place să facă sport. Ea a povestit că zumba nu a fost de la început un dans plăcut de toată lumea. Spre exemplu, băieţii au refuzat, spunând că este un dans pentru fete. În prezent, atât fetele, cât şi băieţii, dansează zumba, după ce au învăţat paşii."Unii dansează, alţii nu. La unii le e ruşine. Treptat şi cei care sunt ruşinoşi încep să danseze. De obicei, fetele fac zumba. După ce am văzut că nu vor să danseze băieţii, le-am zis la orele de sport să mai repete cu ei, pentru că nu ştiau paşii. Unii băieţi dansează, alţii nu. Nu îi forţez. Prima dată şi unii profesori erau reticenţi la idee. Când este soare şi e cald, zici că eşti pe litoral aici, se aude muzica la unison", arată directoarea Daniela Secu.Intonarea imnului naţional dimineaţa la şcoala din Răşinari se face pentru că directoarea consideră că este bine pentru copii să aibă "nişte valori, nişte principii, care să le rămână pentru o viaţă".În comuna Răşinari nu doar copiii şi profesorii de la şcoală sunt activi şi practică sportul, dar şi primarul localităţii. Primarul Bogdan Bucur a participat la Maratonul Sibiu, unde a alergat pentru ca 50 de copii dintr-un centru de plasament să se poată recrea şi plimba cu tramvaiul din Răşinari, unic în judeţ. Tramvaiul leagă Sibiul de Răşinari din anii 1950 şi este considerat un simbol al comunei. Mijlocul de transport, extrem de plăcut turiştilor, a fost repus în funcţiune anul trecut, după o pauză de şapte ani. AGERPRES/(A - autor: Isabela Paulescu, editor: Elena Stanciu, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: scoli.didactic.ro