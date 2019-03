Vedetă Kanal D, implicată într-un accident rutier grav! A ajuns de urgență la spital! NU va mai apărea la emisiune?

22:50

Horia Brenciu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai apreciați artiști din industria muzicală românească. O persoană veselă, cântărețul reușește mereu să câștige respectul și simpatia celor din jur. Chiar și atunci când, crezând că nu-l vede nimeni, apelează la… șiretlicuri. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini de-a dreptul […] The post Brenciu credea că nu-l observă nimeni, dar noi l-am filmat în flagrant în timp ce… appeared first on Cancan.ro.